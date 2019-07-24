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Motosikletli kapkaç çetesi havuz başında yakalandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde çalıntı motosikletle kapkaç yapan 6 kişi havuz başında eğlenirken yakalandı. Şüphelilerin kapkaç anları güvenlik kameralarına yansıdı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:32
Motosikletli kapkaç çetesi havuz başında yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta 5'i yaşı 18'den küçük toplam 6 kişi çaldıkları motosikletle geçen pazar günü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Talatpaşa Mahallesi'nde peş peşe 3 kapkaç yaptı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin peşine düştü.

Kamera kayıtlarını inceleyen Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler kapkaçta kullanılan motosikleti Fatih Mahallesi'nde E.Ö ve M.B isimli 2 kişiyle birlikte yakaladı.

Ele geçirilen motosikletin yapılan sorgusunda bir gece önce Talatpaşa'da bir evin önünden çalındığı tespit edildi. Sorgulanan E.Ö ve M.B ekiplere, motosikletin kendilerinin olmadığını bir arkadaşlarından yarım saat önce emanet aldıklarını söyledi.

Havuz başında eğlenirken yakalandılar

Ekipler bunun üzerine kapkaç olaylarını gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden Asayiş Büro ekipleri kapkaççıların izine bir eğlence merkezinde rastladı. Harekete geçen polisler belirlenen yere operasyon düzenledi. Operasyonda B.B., S.K., M.K., E.S., E.D., E.Y. isimli 6 şüpheli havuz başında yakalandı. Şüphelilerin araçlarında arama yapan polis, araçta kapkaçta şüphelilerin kendilerini gizlemek için kullandıkları 2 kar maskesiyle, kameralara yansıyan kıyafetlerini tespit etti.

Kapkaçlardan sonra eğlenmeye giden 6 şüpheliden 5'inin çocuk olduğu, 5 çocuğun benzer suçlardan birçok kayıtlarının olduğu belirlendi. Şüphelilerden M.K.'nın (25) ise benzer 12 suçtan kaydı ortaya çıktı. 6 şüpheli Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ve Çocuk Büro Amirliği'nde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'üne ev hapsi verilirken 2'sine denetimli serbestlik uygulandı.

Kapkaç anları kamerada

Öte yandan şüphelilerin peş peşe yaptıkları kapkaçlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sokağa giren şüpheliler, kadının yanına yaklaşıp, çantasını alıyor. Şüpheliler daha sonra hızla uzaklaşıyor.

 Çantasını kaptıran kadın: ben o umudumu, 2 bin liraya bağlı olan hayallerimi istiyorum

Çantasını motosikletli kapkaççılara kaptıran kadın, olay anını anlattı. Şüphelilerin yakalanmasından memnun olduğunu belirten kadın, "İş için evden çıktım. Çantamı ve çöp poşetini aldım. Çöp poşetini atarken, arkamdan elime bir şey değdi. Elimden çantayı almışlar son sürat gidiyorlardı. Ne olduğunu anlayamadım. Feryat ettim. Çantam gidiyor. Umutlarım, param, aylığım, her şeyim içinde. Ne yapacağımı şaşırdım. Ölü gibiydim. Burada insanlar vardı. Polisi aradılar, su verdiler bana. Bugün yakalandıklarını söylediler. Çok sevindim. Ama ben o umudumu, 2 bin liraya bağlı olan hayallerimi istiyorum." dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:32
  1. İstanbul
  2. Esenyurt ilçesi
  3. kapkaç çetesi
  4. havuz başında yakalandılar

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