Motosikletli jandarma, kazada şehit oldu İstanbul Havalimanı yolunda motorlu jandarma trafik timinde görevli Ali Cenk Yenier, tıra arkadan çarparak şehit oldu.

İstanbul Havalimanı yolunda motorlu jandarma trafik timinde görevli Ali Cenk Yenier, tıra arkadan çarparak şehit oldu.

Kaza, öğle saatlerinde Kemerburgaz Makyol köprüsü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Motorize Jandarma Trafik timinde görev yapan Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier, seyir halindeyken önündeki tıra çarptı.Çarpmanın etkisiyle yola savrulan jandarmayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Uzman Jandarma Yenier’i Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Yenier, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kazayı duyan Ali Cenk Yenier’in arkadaşları da hastaneye koştu.

Şehit jandarmanın yarın son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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