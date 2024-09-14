Motosikletli gencin feci sonu: Bir anda karşısına çıktı!

Kaza, Arifiye Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, terminal yönünde seyir halinde olan C.S. (48) kontrolündeki yabancı plakalı Audi marka otomobile, terminal istikametinden gelmekte olan Mikail Güray Esentürk (19) kontrolündeki 54 HA 904 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan genç, kaldırıldığı Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Polis ekiplerince otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Feci kaza kamerada

Öte yandan, 19 yaşındaki genç motosikletliyi hayattan kopartan kaza anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, akaryakıt istasyonuna girmek için bir anda hamle yapan otomobile motosikletin çarptığı ve sürücünün savrularak yerde hareketsiz kaldığı anlar yer aldı.