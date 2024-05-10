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Yerel Motosikletle tehlikeli oyun! Kendini yerde buldu
Yerel

Motosikletle tehlikeli oyun! Kendini yerde buldu

Yeniakit Publisher
2024-05-10 10:40:25 - 2024-05-10 10:40:24
Motosikletle tehlikeli oyun! Kendini yerde buldu

Dolmabahçe tünelinde motosikletiyle araçların arasından makas atarak ilerleyen sürücü bir anda kendini yerde buldu. O anlar kameraya yansıdı.

Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde “makas” atarak seyreden bir motosikletli, önünde bulunan bir araca çarparak takla attı. Metrelerce sürüklendikten sonra kaldırıma çarparak durabilen gencin yaralı olarak kıl payı kurtuldu. Yaşanan feci kaza başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Şişli Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda motosikletli bir sürücü, süratli bir şekilde tünelde ilerlemeye başladı. Önündeki araçlara “makas” atarak ilerleyen sürücü, bir araca çarpmaktansa son anda kurtuldu.

Araçların arasında “makas” attı

Ardından hız kesmeden yoluna devam eden motosikletli yine “makas” attığı esnada önündeki araca çarparak yolun kenarına savruldu. Sürüklendikten sonra kaldırıma çarparak güçlükle durabilen gencin yardımına çarptığı araç sürücüsü ve diğer motosikletliler koştu. Şans eseri hafif yaralı olarak kazayı atlatan motosikletli, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

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