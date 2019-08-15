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Motosikletle gece yarısı şarampole yuvarlanıp hastanelik oldular

Samsun’da gece yarısı ıssız yolda motosiklet ile şarampole yuvarlanan 2 kişi ölümden döndü.

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:24
Motosikletle gece yarısı şarampole yuvarlanıp hastanelik oldular

Samsun’da gece yarısı ıssız yolda motosiklet ile şarampole yuvarlanan 2 kişi ölümden döndü.


Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Çorak Mahallesi mevkisi Samsun Kapalı Cezaevi yolu üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmail D. (18) idaresindeki 55 AUG 74 plakalı motosiklet, ıssız yolda ilerlerken motosikletin tekerinin mıcıra kaptırılması sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, motosiklet sürücüsü İsmail D. ile yanında bulunan arkadaşı Hakan K. yaralandı. Yoldan gecen bir araç sürücüsü tarafından fark edilen yaralı gençler 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:24
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