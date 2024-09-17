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Yerel Motosikletle denetimden kaçmaya çalışırken, trafik polisine çarptı
Yerel

Motosikletle denetimden kaçmaya çalışırken, trafik polisine çarptı

Yeniakit Publisher
2024-09-17 20:35:00 -
Motosikletle denetimden kaçmaya çalışırken, trafik polisine çarptı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde denetleme yapan polisin dur ihtarı üzerine yavaşlayan motosiklet sürücüsü Rahman Y., bir anda kaçmaya çalışırken, kendisini durdurmaya çalışan trafik polisi Yücel Kökçü'ye çarptı. Polis memuru yakalanırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlık Mahallesi Kayalık Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde ters yön uygulaması yapan trafik polisleri, ters yönden gelen Rahman Y. idaresindeki 67 AEL 804 plakalı motosikleti durdurdu.

Motosikletini kenara alacağını söyleyen sürücü Rahman Y., bir anda gaza basıp kaçmaya çalıştı. Sürücü Rahman Y. motosikletle kendisini durdurmak isteyen trafik polisi Yücel Kökçü'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet devrilirken sürücüsü gözaltına alındı. Yaralanan polis memuru Yücel Kökçü ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Kökçü tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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