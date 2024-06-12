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Gündem Motosikletin yayaya çarpma anı kamerada!
Gündem

Motosikletin yayaya çarpma anı kamerada!

Yeniakit Publisher
2024-06-12 23:59:00 - 2024-06-13 00:24:29

Kadıköy'de yayalara kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Bostancı sahil yolunda meydana geldi.

'Işık yanıyordu' savunması!

Yayalara kırmızı ışık yanarken seyir halindeki motosiklet sürücüsü yolun boş olması nedeniyle yolun karşısına geçmekte olan yayalara tepki gösterirken yoldaki kadına fark edemeyerek çarptı. Kaza sonrası yine kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçenler motosiklet sürücüsüne tepki gösterirken, motosiklet sürücüsü ise olay anında kırmızı ışığın yandığını söyleyerek kendini savundu.

O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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