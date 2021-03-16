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Yerel Motosiklete çarpıp kaçtı! Her yerde aranıyor
Yerel

Motosiklete çarpıp kaçtı! Her yerde aranıyor

Aydın'da motosikletiyle seyreden vatandaşlara aracıyla çarpıp kaçan şahıs polis tarafından her yerde aranıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 07:26:00 - 2021-03-16 07:34:08
Motosiklete çarpıp kaçtı! Her yerde aranıyor

Kaza, Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Turgut Özal Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 L 3193 plakalı motosikletiyle seyir halinde ilerleyen Mahir K.,’ye iddiaya göre beyaz renkli bir otomobil üst geçit ayrımında çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yolcusu İrem K. metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati, tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, motosiklete çarpıp kaçtığı iddia edilen beyaz renkli Mercedes her yerde aranıyor.

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