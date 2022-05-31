Motosiklete çarpan sürücü kadın çıktı! Küfürler havada uçtu...
İstanbul'da bir otomobilin sollama yaparken çarptığı motosikletli, çılgına dönerek aracı kovalamaya başladı. Otomobil sürücüsü kadın çıkınca, diğer otomobilin sürücüleri de olaya dahil oldu. İşte trafiğin altüst olduğu o anlar...
Bakırköy sahil yolunda bir motosikletliye kendisini sollayan otomobil çarptı.
Kazadan sonra durmayan araç sürücüsü yoluna devam etti. Motosikletli çılgına dönerek, uzun süre kornaya basıp, aracı takip etti.
Sürücü kadın çıktı!
Bağırarak otomobil sürücüsünün sağa çekmesini söyleyen motosikletli, bir süre sonra aracı durdurmayı başardı. Otomobilin sürücüsü kadın çıktı. Motosikletli sürücü, araçta hasta annesinin olduğunu anlatmaya çağıran kadına bağırmaya devam etti.
Trafikteki diğer araçlar da tartışma sebebi ile durdu. Otomobilinden inen bir erkek sürücü, motosikletliye küfrederek, "Karşındaki bayan, niye bağırıp duruyorsun?" dedi.
Karşılıklı küfürleşmenin yaşandığı tartışmada, "Hepiniz şikayet edeceğim." diyen motosiklet sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan tartışma motosiklet kamerası ile kaydedildi.