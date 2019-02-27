"Motosikletçiler ve motosikletler Quick Sigorta'nın ilgi alanında"

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, kurulduğu günden beri motosikletçiler ve motosikletlerin Quick Sigorta'nın ilgi alanında olduğunu belirterek, Motobike İstanbul fuarı vasıtasıyla motosiklet camiasıyla iyi bir birliktelik yaşadıklarını bildirdi.

Quick Sigorta’dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 11. kez düzenlenen Motobike İstanbul fuarı, 4 gün boyunca motosiklet tutkunlarını ağırladı. Motobike İstanbul, İstanbul Fuar Merkezi'nde 140 stantta, 260 uluslararası markaya ev sahipliği yaptı.

21 Şubat Perşembe günü meraklılarını ağırlamaya başlayan fuar alanı, hafta sonunun gelmesiyle ziyaretçi akınına uğradı. Otomobilleri ve motosikletleriyle fuar alanına gelemeyenler, metro başta olmak üzere diğer toplu taşıma araçlarını kullanarak fuara akın etti.

Quick Sigorta'nın 218 numaralı standındaki etkinlikler, motosiklet tutkunlarının ilgisini çekti. "Güç Kimde" adlı yarışma, en çok ilgi gören etkinliklerden biri oldu. Yarışmada, karşılıklı iki kişi, beyin dalgalarını ölçen, beyindeki aktivitelerin yoğunluğuna hassasiyet gösteren bir cihazı başlarına geçirdi ve konsantre olarak ortadaki Quick Sigorta logolu küpü kendilerine doğru çekmeye çalıştı. Günün sonunda en çok puanı toplayan kişiye motosiklet kaskı hediye edildi.





- "Motosiklet camiasının bir numaralı sigorta şirketiyiz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, kurulduğu günden beri motosikletçiler ve motosikletlerin Quick Sigorta'nın ilgi alanında olduğunu belirtti.

Yaşar, genelde sigorta sektörünün motosiklet sigortalarına ilgi göstermediğini, bu yüzden motosikletçilerin poliçe bulamadığını aktararak, "Biz hem ticari faaliyet olarak motosikletçilere destek olduk hem de sosyal sorumluluk projesi olarak motosikletçilerin trafikte fark edilmemesi konusuna ağırlık verdik. Bu konuda kampanyalar düzenledik." ifadelerini kullandı.

Fuar vasıtasıyla motosiklet camiasıyla iyi bir birliktelik yaşadıklarını belirten Yaşar, "Burada olmaktan çok mutluyuz. Zaten biz motosiklet camiasının bir numaralı sigorta şirketiyiz. Bundan sonra da bu camia için 'sürdürülebilir fayda' prensibi ile çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Motosiklet tutkunlarının nefes almasını sağladık"

Quick Sigorta Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Kızılbay da Quick Sigorta'nın motosiklet sporuna verdiği desteğe işaret ederek, şunları kaydetti:

"Motosiklet tutkunlarının nefes almasını sağladık. Bizim motosiklet dünyasına özel bir ilgimiz var. Tutku sahibi, aracına ve diğer motosiklet kullanıcılarına bağlı bir kitle var burada. Trafik kurallarına bağlı, diğer sürücülere saygılı bir topluluktan söz ediyoruz. Onları daha iyi anlamak, ihtiyaçlarına karşılık verebilmek ve sorunlarına çözüm üretebilmek için her zaman yanlarında olmaya çabalıyoruz. Motobike İstanbul sponsorluğumuz dışında motor kulüplerinin etkinliklerinin çoğuna da sponsor oluyoruz. İstanbul’daki iki katlı otobüsleri de 'Motosikletleri Fark Edin' yazılarıyla kaplatan bir sosyal sorumluluk projesi başlattık."