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Aktüel

Motosiklet traktöre çarptı: 1 ölü

Gaziantep’in Nizip ilçesinde motosiklet ile traktörün karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi ise ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 11:29:06 -
Motosiklet traktöre çarptı: 1 ölü

Gaziantep’in Nizip ilçesinde motosiklet ile traktörün karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi ise ağır yaralandı.


Kaza, D 400 karayolu Gaziantep istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fikret Coşkun idaresindeki 27 JF 753 plakalı motosiklet Kerzin köprüsünde Ahmet Yıldırım idaresindeki 27 ABS 742 plakalı belediyeye ait traktöre arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Fikret Coşkun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken motosiklette yolcu olarak bulunan Ercan Matpan ise ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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