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Yerel Motosiklet sürücüsünün feci ölümü
Yerel

Motosiklet sürücüsünün feci ölümü

Yeniakit Publisher
2024-09-22 11:17:00 -
Motosiklet sürücüsünün feci ölümü

İstanbul'un Üsküdar İlçesi, Kısıklı Mahallesi'nde devrilip sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kısıklı Mahallesi Vecdi Diker Tüneli'nde Ümraniye yönünde seyreden Yaver Fatih Ö. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Bir süre sürüklenen motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Funda Çırak Ö. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Funda Çırak Ö. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün cesedi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası morga götürüldü.

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