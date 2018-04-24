THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Motosiklet sürücüsü hamile kadına saldırdı

Hatay’ın Antakya ilçesinde 8 aylık hamile bir kadın, kendisine çarpan motosiklet sürücüsü tarafından darp edildi.

24 Nisan 2018 Salı 10:08
Motosiklet sürücüsü hamile kadına saldırdı

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir motosikletli 8 aylık hamile bir kadına çarptı, kadın tepki gösterince darp etti.

Yoldan geçen yaşlı bir adam şahsın hamile kadına tekme atmasına müdahale etti ancak saldırgan bu kez yaşlı adamı hedef aldı. Yaşlı adamı kask ile yaralayan saldırgan, motosikleti ile kaçmak üzereyken yoldan geçen bir asker tarafından etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen saldırgan çevrede toplanan vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis şahsı gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 10:08
  1. Hatay

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Motosiklet sürücüsü hamile kadına saldırdı
    1. Motosiklet sürücüsü hamile kadına..
    2. İstanbul Taksim’de tansiyon kazası
    3. Adana polisi cinayet zanlısını..
    4. Tokat'ta TIR'la çarpışan otomobildeki..
    5. Taksici ücreti söyleyince... 'Senin..
    6. Aykut Kocaman'ın sildiği isim!..
    7. Şehit babasından CHP'ye tepki!..
    8. Olayların merkezindeki güvenlikçi..
    9. Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'na..
    10. Kan var mıydı? Şenol Güneş'in doktoru..
    11. Büyük şeytan yoğun bakımda!
    12. Aksaray'da uyuşturucu operasyonu
    13. Akşener'den çok önemli Abdullah Gül..
    14. 'CHP İslam'dan gelen birini aday..
    15. 56 kaçağı bir minibüse bindirdiler!..
    16. Kuzey Kore'deki kazaya Kim Jong-un'dan..
    17. Zararı site yönetimi ödeyecek
    18. 'İktidara gelirseniz beni..
    19. Adıyaman'da 4.0 büyüklüğünde bir..
    20. CHP'de aday sayısı 3'e indi! İşte öne..
    Nevşin Mengü'nün başörtüsü nefreti... Çirkin sözler
    Nevşin Mengü'nün başörtüsü nefreti... Çirkin sözler
    3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
    3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    CHP’nin sözlerine Başbakan çok sert çıktı
    CHP’nin sözlerine Başbakan çok sert çıktı
    Son anket açıklandı! CHP'ye büyük şok
    Son anket açıklandı! CHP'ye büyük şok

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
    Nikahı iptal edilen gelin konuştu: Sadece şaka yapmak istemiştim
    Nikahı iptal edilen gelin konuştu: Sadece şaka yapmak istemiştim