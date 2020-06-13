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Aktüel

Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Gaziantep Nizip ilçesinde bir motosiklet karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 13:42:56 -
Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Gaziantep Nizip ilçesinde bir motosiklet karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, Gaziantep-Şanlıurfa D-400 karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet karşı şeritten gelen hafif ticari araca önden çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi kaldırıldı.

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