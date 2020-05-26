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Aktüel

Motosiklet kazası kuzenleri ayırdı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kuzenlerden biri hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 11:14:51 -
Motosiklet kazası kuzenleri ayırdı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kuzenlerden biri hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, bayramın ikinci günü gece geç saatlerde ilçeye bağlı Kuşçu Köyünde meydana gelen kazada, Oğuzhan Ceren’in (16) kullandığı 80 DU 957 plakalı motosiklet ile kuzeni H.C. (17) idaresindeki 80 DD 974 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sırasında ağır yaralanan Oğuzhan Ceren (16) olay yerinde hayatını kaybetti.


Yaralanan H.C. çağrılan ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıla tedavi altına alındı.

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