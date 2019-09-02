Motosiklet ile otomobil çarpıştı; 1 yaralı Bilecik’te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik’te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Kurtuluş Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Mustafa Görgün idaresindeki 11DR 293 plakalı otomobil ile Atatürk Bulvarı üzerinden eski otogar istikametine seyir halinde bulunan Fatih Gül yönetimindeki 26 ABK 672 plakalı motosiklet, sokak ve caddenin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü Fatih Gül yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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