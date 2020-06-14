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Aktüel

Motosiklet devrildi: 2 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 14:06:49 -
Motosiklet devrildi: 2 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, sürücüsü tespit edilemeyen ve plakasız olduğu öğrenilen motosiklet Yeni Mahalle 26189 Sokak içerisinde devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet üzerinde bulunan Zeynal Abidin Sarıyıldız ve Burak Leylek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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