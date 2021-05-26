Motorsiklet beton mantar dubaya çarptı
İzmir'in Bornova ilçesinde beton mantar dubaya çarpan motorun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kazım Dirik Mahallesi 364 Sokak'ta 35 APE 503 plakalı motosikletle seyir halindeki motokurye Abdullah Barış Çay (20), direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda bulunan beton mantar dubaya çarptı. Çay, çarpmanın etkisiyle motosikletten savruldu.
Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin inceleme yaptığı olay yerine gelen Çay'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Çay'ın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde öğrenim gördüğü öğrenildi. Cenaze, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.