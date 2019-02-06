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Motorlu testereyle odun keserken, eşini kolundan yaraladı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kırsal Tekke Mahallesi'nde motorlu testereyle odun kesen 80 yaşındaki adam, yanlışlıkla eşini kolundan yaraladı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 19:20
Motorlu testereyle odun keserken, eşini kolundan yaraladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Refahim Taş (80) evinin önünde motorlu testereyle odun keserken, kazara eşi Beytiye Taş'ı (78) sol kolundan yaraladı. Kolunda derin kesik oluşan Beytiye Taş, hastanede tedaviye alındı.

Olay, kırsal Tekke Mahallesi'nde meydana geldi. Refahim Taş, motorlu testeresini alıp evinin önündeki odunları kesmeye başladı. Beytiye Taş da eşine yardım için dışarı çıktı. Eşine yaklaşan Beytiye Taş'ın sol koluna Refahim Taş'ın elindeki motorlu testere kazara çarptı. Kolunda derin kesik oluşan Beytiye Taş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralı kadın, burada yapılan müdahalenin ardından Bursa merkezdeki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 19:20
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