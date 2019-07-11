Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları belirlendi! İşte MTV borcu hesaplama
2019 yılı MTV artış oranı Cumhurbaşkanlığı Tebliği ile %15,9 olarak kararlaştırıldı. Yani 2018 yılı MTV tutarları %15,9 attırılarak 2019 MTV tutarları belirlendi. İşte araç sahiplerinin 2019 yılı için ödeyeceği MTV tutarları...11 Temmuz 2019 Perşembe 15:17
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) bu yıla ilişkin ikinci taksit ödeme süresi 31 Temmuz 2019'da dolacak.
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri, il ve ilçelerde bulunan vergi dairesi veznelerinden ve Gelir İdaresi internet sitesi üzerinden yapılıyor.
Hangi araçlar için ne kadar MTV ödenecek?
- Aracın ilk tescil tarihi, trafiğe çıkış yani aracın ilk alındığı tarihtir.
- Elektrikli taşıtların 2019 yılı MTV tutarlarına sayfamızın sonunda yer alan tablodan ulaşabilirsiniz.
Not: Ruhsatta kamyonet olarak geçen aracın arka tarafında yolcu oturması için koltukları mevcut ise araç tipi "panelvan" olarak seçilmeli. Örneğin, 5 oturma koltuğu olan kamyonet, MTV hesaplamasında panel van olarak geçiyor.
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