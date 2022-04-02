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Ekonomi Motorinin ardından benzine de indirim geldi!
Ekonomi

Motorinin ardından benzine de indirim geldi!

Türkiye'de motorinin pompa fiyatına çarşamba günü 1 lira 55 kuruş, perşembe günü de 88 kuruş indirim yapılmıştı. Bu indirimlerin ardından benzin fiyatlarında da indirim beklentisi oluştu. Brent petrolün düşüş trendine girmesiyle bu gece yarısından itibaren benzine 80 kuruş indirim geldi. Buna göre; benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19,81 liradan 19,01 liraya, Ankara ve İzmir'de 19,92 liradan 19,11 liraya düştü.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 01:50:00 -
Motorinin ardından benzine de indirim geldi!

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 doların üzerini gören brent petrol, diyalog çabalarının oluşması sonrası petrolün varili 104 dolara kadar düştü. Buna bağlı olarak Türkiye'de çarşamba günü motorinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş indirim geldi. Düşüş trendi devam edince perşembe gününden itibaren motorinin litre fiyatına 88 kuruşluk bir indirim daha yansıdı.

Benzinde indirim beklentisi oluşmuştu

Bu indirimlerin ardından benzinde de aynı beklenti oluştu. Brent petrolün düşüş trendine girmesiyle bu gece yarısından itibaren benzine 80 kuruş indirim geldi.

Güncel akaryakıt fiyatları

İndirimin ardından benzinin litre fiyatı, İstanbul'da 19,81 liradan 19,01 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 19,92 liradan 19,11 liraya düştü.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

 

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Yorumlar

Türkbey

.. 10 dolar artınca 3.5 lira zam, 15 dolar düşünce 80 kuruş indirim.

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