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Ekonomi Motorine zam! ÖTV'den karşılanacak
Ekonomi

Motorine zam! ÖTV'den karşılanacak

Dünya genelinde artan petrol fiyatları Türkiye'deki akaryakıt piyasasına yansıyor. Son olarak motorine 23 kuruş zam yapılırken fiyat artışının pompa fiyatlarına yansımayacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 10:54:00 -
Motorine zam! ÖTV'den karşılanacak

Küresel petrol piyasalarında meydana gelen fiyat artışları Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorine 23 kuruş zam geldi ancak fiyat artışı pompa fiyatlarına yansımayacak.

Motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam yapıldı. Ancak fiyat artışının pompa fiyatına yansımayacağı belirtildi.

ÖTV'den karşılanacak

EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 01/06/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 23 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" denildi.

 

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