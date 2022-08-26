Motorine zam geldi! İşte son fiyatı

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü ise motorine 1 lira 7 kuruş zam, 25 Ağustos Perşembe günüise motorine 95 kuruş zam gelmişti. Üst üste gelen fiyat artışlarının ardından akaryakıta bir zam daha geldi.

Motorine zam geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 87 kuruş arttı. Benzin de ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

Motorin ne kadar oldu?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 26 lira 90 kuruşa, İzmir'de 27 lira 2 kuruşa, Ankara'da ise 27 lira 2 kuruşa çıktı.