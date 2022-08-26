Motorine zam geldi! İşte son fiyatı
Son dönemde petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle seri bir şekilde fiyatı artan motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren fiyatı 87 kuruş artan motorinin litresi bazı şehirlerde 27 lirayı geçti.
Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü ise motorine 1 lira 7 kuruş zam, 25 Ağustos Perşembe günüise motorine 95 kuruş zam gelmişti. Üst üste gelen fiyat artışlarının ardından akaryakıta bir zam daha geldi.
Motorine zam geldi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 87 kuruş arttı. Benzin de ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.
Motorin ne kadar oldu?
Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 26 lira 90 kuruşa, İzmir'de 27 lira 2 kuruşa, Ankara'da ise 27 lira 2 kuruşa çıktı.