  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Motorine zam geldi! İşte son fiyatı
Ekonomi

Motorine zam geldi! İşte son fiyatı

Son dönemde petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle seri bir şekilde fiyatı artan motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren fiyatı 87 kuruş artan motorinin litresi bazı şehirlerde 27 lirayı geçti.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 01:00:00 -
Motorine zam geldi! İşte son fiyatı

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü ise motorine 1 lira 7 kuruş zam, 25 Ağustos Perşembe günüise motorine 95 kuruş zam gelmişti. Üst üste gelen fiyat artışlarının ardından akaryakıta bir zam daha geldi.

Motorine zam geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 87 kuruş arttı. Benzin de ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

Motorin ne kadar oldu?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 26 lira 90 kuruşa, İzmir'de 27 lira 2 kuruşa, Ankara'da ise 27 lira 2 kuruşa çıktı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23