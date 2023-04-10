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Ekonomi Motorine zam geldi! İşte güncel benzin ve motorin fiyatları...
Ekonomi

Motorine zam geldi! İşte güncel benzin ve motorin fiyatları...

Yeniakit Publisher
2023-04-10 21:35:00 -
Motorine zam geldi! İşte güncel benzin ve motorin fiyatları...

Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 67 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. Artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 67 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. Artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Yeni hafta motorine zam ile başladı. Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 

Petrol, yatırımcıların OPEC+ tarafından yapılan beklenmedik üretim kesintisinin ardından arzda yaşanabilecek zorlukları değerlendirmesiyle hafta açılışında yatay seyretti.

ABD ham petrol OPEC+ ülkelerinin hamlesinin ardından geçtiğimiz hafta yüzde 7’ye yakın bir yükseliş sergilemesi sonrası 81 dolar seviyesinde seyrediyor.

Rusya ve Suudi Arabistan, günlük petrol üretimini 500 bin varil azaltma kararı aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’nın Enerji Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan’ın OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde günlük petrol üretimini mayıs ayından yıl sonuna kadar 500 bin varil azaltma kararı aldığı aktarıldı. Tgrthabere göre; 
Söz konusu kesintinin Kasım 2022’de alınan kesinti kararına ek olduğu kaydedilen haberde, Enerji Bakanlığı yetkilisinin, söz konusu kesintinin petrol piyasasının istikrarını desteklemeyi amaçlayan bir ihtiyati tedbir olduğunu vurguladığı aktarıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

OPEC+ ülkeleri, geçtiğimiz sene 5 Ekim’de yapılan toplantıda günlük petrol üretiminin Kasım 2022’den itibaren günlük 2 milyon varil azaltılması yönünde karar almıştı.

Yeni hafta itibarıyla motorin grubuna zam yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 67 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. Artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak. 

İSTANBUL

Motorin litresi: 20.31
Benzinin litresi: 22.39

ANKARA

Motorin litresi: 20.73
Benzinin litresi: 22.79

İZMİR

Motorin litresi: 20.81
Benzinin litresi: 22.75

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