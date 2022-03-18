Motorine yine büyük zam geliyor!

Akaryakıt ürünlerinde 6 gün üst üste gelen zamların ardından 3 gün üst üste gelen indirimler sona erdi. Motorine gece yarısı yeniden büyük zam geliyor. 19 Mart 2022 cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 96 kuruş zam yapılacak. Motorinin litre fiyatı yeniden 20 liraya çıkacak.

Motorin zammını sosyal medya hesabından duyuran Dünya yazarı Alaattin Aktaş, yaptığı paylaşımda, "Kötü haber tez duyulurmuş! Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 1 lira 96 kuruş zam gelmesi bekleniyor" ifadesini kullandı.

Mart'ta 6 gün üst üste zam, 3 gün üst üste indirim gelmişti!

Akaryakıt ürünlerine Mart ayı içerisinde 6 gün üst üste gelen zammın ardından, 3 gün üst üste fiyat düşüşü gerçekleşmişti. Motorin fiyatları için 15 Mart'ta gelen gelen 2,38 TL indirimin ardından, 16 Mart'ta motorin fiyatları için 93 kuruş, benzin fiyatı ise 1,76 TL yeni indirim yapıldı. 18 Mart'ta ise benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

17 Mart'ta gelen son indirimle İstanbul'da benzinin litre fiyatı 18 lira 10 Kuruş, motorinin litre fiyatı ise 18 lira 70 Kuruş oldu. Ankara'da benzinin litre fiyatı 18 lira 20 Kuruş, motorinin litre fiyatı ise 18 lira 82 Kuruş, İzmir'de benzinin litre fiyatı 18 lira 21 Kuruş, motorinin litre fiyatı ise 18 lira 82 Kuruş.