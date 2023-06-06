Motorine kallavi zam geliyor! Bu defaki çok fena! Tarih verildi
Motorin grubunda zam bekleniyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu geceden itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 36 kuruş zam gelecek.
Motorin grubunda zam bekleniyor.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu geceden itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 36 kuruş zam gelecek.
Benzinde bu gece fiyat değişimi olmayacak.
Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,74 TL’ye yükselecek.
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