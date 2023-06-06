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Ekonomi Motorine kallavi zam geliyor! Bu defaki çok fena! Tarih verildi
Ekonomi

Motorine kallavi zam geliyor! Bu defaki çok fena! Tarih verildi

Yeniakit Publisher
2023-06-06 10:44:00 -
Motorine kallavi zam geliyor! Bu defaki çok fena! Tarih verildi

Motorin grubunda zam bekleniyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu geceden itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 36 kuruş zam gelecek.

Motorin grubunda zam bekleniyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu geceden itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 36 kuruş zam gelecek.

Benzinde bu gece fiyat değişimi olmayacak.

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,74 TL’ye yükselecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

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Yorumlar

Çılgın Türk

Nereden nereyeeeee 7 tl fazla diyorduk bunada şükür ya 40 tl olursa!!!!!!

hülya

yarın benzine de kallavi zam gelir.
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