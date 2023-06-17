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Ekonomi Motorine kallavi zam!
Ekonomi

Motorine kallavi zam!

Yeniakit Publisher
2023-06-17 09:51:00 -
Motorine kallavi zam!

Motorin fiyatlarına 20 Haziran Salı gününden itibaren geçerli, 1 lira 64 kuruş zam beklenmektedir.

Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki artış, zam kararında etkili oldu.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki artış, akaryakıt fiyatlarında da artışı beraberinde getirdi.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Motorin fiyatlarına 20 Haziran Salı gününden itibaren geçerli, 1 lira 64 kuruş zam beklenmektedir.

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