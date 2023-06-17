Motorine kallavi zam!
Motorin fiyatlarına 20 Haziran Salı gününden itibaren geçerli, 1 lira 64 kuruş zam beklenmektedir.
Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki artış, zam kararında etkili oldu.
Petrol fiyatları ve dolar kurundaki artış, akaryakıt fiyatlarında da artışı beraberinde getirdi.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Motorin fiyatlarına 20 Haziran Salı gününden itibaren geçerli, 1 lira 64 kuruş zam beklenmektedir.
Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Akaryakıt fiyatları! Araç sahipleri dikkat: Benzine zam geldi! Güncel motorin, LPG fiyatı ve benzin fiyatları
Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarına zam: Yeni ücreti ne? Aracı olanlar dikkat! 12 Haziran güncel LPG, motorin, benzin fiyatları
Ekonomi
Brent petrol ne kadar? Gabar'dan gelen petrol müjdesi sonrası: Benzin ve motorinde indirim var mı?