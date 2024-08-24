Motorine indirim, otogaza zam geldi
Akaryakıt fiyatları değişti. Brent petroldeki düşüş nedeniyle benzinde yapılan 1 lira 45 kuruşluk indirim sonrasında beklendiği gibi motorinde de fiyatlarda 78 kuruşluk indirim yaşandı.
Fiyatlamaların başında olan Brent petrol fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki değişiklik akaryakıt fiyatlarını etkiledi.
Petrol fiyatlarındaki gerileme, beraberinde akaryakıtta indirim getirdi.
Dün benzine gelen 1 lira 45 kuruşluk indirim sonrası motorinde (mazot) de fiyatlar aşağıya yönlü güncellendi.
MOTORİNDE 78 KURUŞLUK İNDİRİM
Motorin grubunda 78 kuruşluk indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.
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LPG'YE 42 KURUŞ ZAM
Otogaz (LPG) fiyatlarında da beklentiler yönünde değişim yaşandı. Benzin ve motorin fiyatı düşerken LPG'ye 42 kuruş zam yapıldı.
Brent petrolün varılı bugün 79,02 dolardan işlem görüyor.
BENZİN VE MOTORİNDE SON DURUM
23 Ağustos 2024 benzin, motorin ve LPG fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 43,24 TL
Motorin litre fiyatı: 43,15 TL
LPG litre fiyatı: 23,71 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 43,11 TL
Motorin litre fiyatı: 43,09 TL
LPG litre fiyatı: 23,19 TL
Ankara akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 43,54 TL
Motorin litre fiyatı: 43,57 TL
LPG litre fiyatı: 23,74 TL
İzmir akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 43,99 TL
Motorin litre fiyatı: 44,07 TL
LPG litre fiyatı: 23,49 TL
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMA METODU
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor