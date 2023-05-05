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Ekonomi Motorine bir indirim daha
Ekonomi

Motorine bir indirim daha

Yeniakit Publisher
2023-05-05 03:56:00 -
Motorine bir indirim daha

Dün fiyatı 1 lira 30 kuruş düşen motorine bir indirim daha yapıldı. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 49 kuruş düştü. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin fiyatı bazı şehirlerde 17 lira seviyelerine geldi.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Motorine dün gelen indirimin ardından bugün bir kez daha indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin fiyatı 49 kuruş düştü.

Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 17 lira 97 kuruşa, Ankara'da 18 lira 34 kuruşa, İzmir'de 18 lira 43 kuruşa geriledi.

İndirimler üst üste geldi

Ramazan Bayramı'nın ilk günü akaryakıta çifte indirim gelmiş ve benzinin litresi 1 lira 21 kuruş, motorinin 91 kuruş, 25 Nisan tarihinde ise motorinin litresi 47 kuruş düşmüştü. Dün de motorin 1 lira 30 kuruş indirim gelmişti.

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