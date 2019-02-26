Motorin ve benzine zam
Motorinin litre fiyatına ortalama 28, benzinin litre fiyatına ise 17 kuruş zam geldi.26 Şubat 2019 Salı 11:37
Motorinin litre fiyatına ortalama 28, benzinin litre fiyatına ise 17 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, uygulamaya başlanan zammın ardından Ankara’da ortalama 6,09 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,37 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul’da 6,05 liradan 6,33 liraya, İzmir’de 6,09 liradan 6,37 liraya yükseldi.
Benzinin fiyatı Ankara’da ortalama 6,44 liradan 6,61 liraya, İstanbul’da 6,37 liradan 6,54 liraya, İzmir’de 6,42 liradan 6,59 liraya çıktı.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
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