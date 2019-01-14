0553 313 94 23

Motorin ve benzine zam

14 Ocak 2019 Pazartesi 17:50
Motorin ve benzine zam

ANKARA (AA) - Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ortalama 20, benzinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına motorinde ortalama 20, benzinde ise 16 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,94 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,14 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,81 liradan 6,01 liraya, İzmir'de 5,81 liradan 6,01 liraya yükselecek.

Benzinin fiyatı Ankara’da ortalama 6,11 liradan 6,27 liraya, İstanbul’da 6,09 liradan 6,25 liraya, İzmir’de 6,09 liradan 6,25 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 17:50
  1. akaryakıt
  2. benzin
  3. motorin
  4. Zam

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'de Mustafa Sarıgül bombası! Aday gösterilecek
    1. CHP'de Mustafa Sarıgül bombası! Aday..
    2. Kasımpaşa'da kupa mesaisi sürüyor
    3. Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı!..
    4. Irak Cumhurbaşkanı Salih ile Ürdün..
    5. Meksika devlet başkanından akaryakıt..
    6. Bıçaklanan belediye başkanı hayatını..
    7. Kurtulmuş, canlı yayında soruları..
    8. Yunanistan'dan skandal karar!..
    9. Filistin Radyo ve Televizyon Kurumu..
    10. “Mescid-i Aksa’daki gerilimden İsrail..
    11. Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı
    12. Almanya'da Türk avukata ikinci tehdit..
    13. Feci ölüm! İnceleme için geldiği..
    14. 17 yaşındaki kızı, internetten..
    15. Polonya'da bıçaklanan belediye başkanı..
    16. Uyuşturucuyu lavaş ekmeğin içine..
    17. Trump'tan flaş açıklama: Ruslar için..
    18. Otobüste bayılan genç kızı hastaneye..
    19. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    20. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5..
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!