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Motorin ve benzine zam

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına ortalama 18, benzinin litre fiyatına ise 17 kuruş zam geldi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:40
Motorin ve benzine zam

Motorinin litre fiyatına ortalama 18, benzinin litre fiyatına ise 17 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, bugünden geçerli olan söz konusu artış pompa fiyatlarına motorinde ortalama 18, benzinde ise 17 kuruş olarak yansıyacak. Buna göre, Ankara’da ortalama 5,76 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,94 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 5,63 liradan 5,81 liraya, İzmir’de ise 5,71 liradan 5,89 liraya yükselecek. Benzinin fiyatı Ankara’da ortalama 5,94 liradan 6,11 liraya, İstanbul’da 5,82 liradan 5,99 liraya, İzmir’de de 5,92 liradan 6,09 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 11:40
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Motorin
  5. benzin
  6. Motorinin litre fiyatı
  7. benzinin litre fiyatı
  8. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS)
  9. pompa fiyatları

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