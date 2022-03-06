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Ekonomi Motorin ve benzine bir kallavi zam daha
Ekonomi

Motorin ve benzine bir kallavi zam daha

Benzin ve motorine üst üste gelen 3 büyük zammın ardından yarından itibaren büyük bir zam daha geliyor... Yeni zamlarla motorinin litre fiyatı 22 lirayı aşacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 12:44:00 -
Motorin ve benzine bir kallavi zam daha

 

Rusya-Ukrayna savaşına bir de dolardaki artış eklenince benzin ve motorine büyük zamların geldiği zam sağanağı sürüyor. Sektöre yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre; yarın litrede motorine 1 TL 44 kuruş, benzine 57 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Böylece akaryakıta üst üste beş iş günü zam gelmiş olacak. Motorin fiyatı 22 TL'yi aşacak.

İşte Mart ayında yapılan akaryakıt zamları...
- Akaryakıt ürünlerine bu hafta neredeyse her gün zam geldi. 2 Mart'ta LPG Oto gaza 61 kuruş zam yapıldı. 

- 3 Mart'ta benzin 88 kuruş, motorine 1,51 TL zamlandı. 

- Vatandaş zammın şokunu atlatamadan, 4 Mart günü bir büyük zam daha yapıldı. Benzine 53 kuruş, motorine 1,33 TL arttı.

- 5 Mart'ta ise benzinde 69, motorinde ise 84 kuruş artış yapıldı.

- Bunlara bir de her zamda akaryakıt istasyonların 1 ile 3 kuruş arasında değişen gizli zamları eklenindi. 

7 Mart itibariyle ise benzine 57 kuruş, motorine ise 1 lira 44 kuruş daha zam geliyor...

 

 

 

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Yorumlar

Çorumlu

yuh artık buneyaaa yöneticiler uyuyormu herşey benzine mazota bağlı böyle giderse hayat iyice pahalı olacak milleti açından öldürüp bezdirmekmi istiyorlar. bu ne arkadaşım ya ben yetmiş seksenli yıllardaki kuyruklarıda yaşadım o zaman bile kadar kötü değildi bu ne arkadaş yetkililer tedbir alından kardeşim. durumların iyi zamanlarında cart cart atmak kolay asıl mesele şimdi. şu kötü gidişatı düzeltin yoksa millete ginaa geldi
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Hoca

Bari otogaza zam yapılmasın, gariban otogazlı arabaya biniyoe.
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