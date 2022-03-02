Motorin, LPG ve benzine çok büyük zam var

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi üzerine küresel piyasalardaki Rus petrolü alma konusundaki isteksizlik petrol fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Küresel piyasalarda 2014 yılından beri petrol fiyatları ilk kez 110 doların üzerine çıktı. Bu durum da beraberinde motorin, benzin ve LPG ürünlerine yeni zamları getiriyor. Ekonomistler yeni zam oranının 88 kuruş ile 1.60 kuruş arasında olacağını öngörüyor.

Demir: Benzine 88 kuruş, motorine 1.50 kuruş...

"Petrol 2012'de seviyeleri görmüştük. Rusya savaş nedeniyle gelen yaptırımlara karşı hala petrol kozunu oynamadı. Oynar mı? Sanmıyorum. Ama eğer piyasayı sıkıştırmak istersen petrol fiyatları muhtemelen 120 doların üzerini görür" diyen ekonomist Oğuz Demir, "bu gece benzine 88 kuruş motorine ise 1.50 kuruş zam gelmesinin beklendiğini" belirtti.

Cibre: 1.60 kuruş zam gelebilir! Benzin 18 lirayı aşar

Ekonomist İris Cibre ise sosyal medya paylaşımında "Petrol 2014 den beri en yüksek seviye olan 110 USD a yükseldi. 1.60 TL civarında bir zam görebiliriz. Bu da benzin fiyatlarını 18 TL'nın üzerine taşır." dedi.

Otogaza 2 gün üst üstte zam geldi

EPGİS'in açıklamasına göre, dün gece LPG otogazın litre fiyatına 61 kuruş zam geldi. EPGİS bir gece önce de LPG otogazın litre fiyatına 33 kuruş zam geldiğini açıklamıştı.