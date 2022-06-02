Motorin, LPG, benzin fiyatı! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Petrol fiyatları AB'nin Rusya'ya yönelik petrol ambargosu kararı ve Çin'de salgın önlemlerinin gevşetilmesinin etkisiyle yükseliş kaydetti. Brent petrol 123 doları aşarken, ABD ham petrolü de 119 doları gördü. Petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına da zam görünmekte. Gece yarısından itibaren benzin ve motorine yeniden zam geldi. Peki güncel benzin fiyatı ne kadar? Motorin ne kadar oldu?

Gece yarısından itibaren benzin ve motorine bir zam daha geldi. Benzine 1 lira 22 kuruş, motorine ise 1 lira 49 kuruş zam yapıldı.

Güncel benzin, motorin fiyatlar

İstanbul'da zamlı benzin pompa litre satış fiyatı 26,24 TL, motorin fiyatı 25,94 TL,

Ankara'da zamlı benzin pompa litre satış fiyatı 26,33 TL, motorin fiyatı 26,03 TL,

İzmir'de zamlı benzin pompa litre satış fiyatı 26,35 TL, motorin fiyatı 26,04 TL olarak uygulanmaya başlandı. Son zamla birlikte son bir haftada benzine 3 lira 37 kuruş, motorine ise 3 lira 84 kuruş zam yapıldı.

Petrol Ofisi akaryakıt fiyatları

Aytemiz akaryakıt fiyatları