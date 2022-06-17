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Ekonomi Motorin 30 lirayı aştı
Ekonomi

Motorin 30 lirayı aştı

Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle motorine dün gece itibarıyla gelen 1.29 liralık zam sonrası bugün de 80 kuruş daha zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 00:36:00 -
Motorin 30 lirayı aştı

Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Dün gelen 1.29 liralık zammın ardından motorinin fiyatına 80 kuruşluk bir artış daha gerçekleşti.

Motorinin litresi kaç lira oldu?

Zammın ardından İstanbul'da 29.19 liradan satılan motorinin litresi 29.99 liraya yükseldi. Motorinin litresi Ankara'da 30.1 TL, İzmir'de ise 30.11 TL'ye çıktı.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS fiyat açıklamıyor

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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