Motor yağı dökülen yolda zincirleme trafik kazası
İSTANBUL (AA) - Motor yağı dökülen yolda duramayarak devrilen bir motosiklet ve 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.
Çağlayan E-5 Yanyol Mecidiyeköy istikametinde seyir halinde olan bir motosiklet, yola dökülen motor yağı nedeniyle kayarak devrildi.
Arkadan gelen bir aracın sürücüsünün motosiklete çarpmamak için direksiyonu refüje kırması sonucu, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, kazaya karışan araçlarda hasar oluştu.
Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.