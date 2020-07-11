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Aktüel

Motor yağı dökülen yolda zincirleme trafik kazası

Yeniakit Publisher
2020-07-11 17:15:19 -
Motor yağı dökülen yolda zincirleme trafik kazası

İSTANBUL (AA) - Motor yağı dökülen yolda duramayarak devrilen bir motosiklet ve 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Çağlayan E-5 Yanyol Mecidiyeköy istikametinde seyir halinde olan bir motosiklet, yola dökülen motor yağı nedeniyle kayarak devrildi.

Arkadan gelen bir aracın sürücüsünün motosiklete çarpmamak için direksiyonu refüje kırması sonucu, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, kazaya karışan araçlarda hasar oluştu.

Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

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