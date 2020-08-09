  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

MotoGP'ye Red Bull KTM damgası

24 yaşındaki Red Bull sporcusu Brad Binder, MotoGP kariyerinin üçüncü yarışında podyumun en tepesine çıkarken, bir diğer Red Bull sporcusu Johann Zarco da podyumun üçüncü basamağına yerleşti

Yeniakit Publisher
2020-08-09 18:55:39 -
MotoGP'ye Red Bull KTM damgası

İSTANBUL (AA) - Motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2020 takviminin üçüncü yarışı olan Çekya GP'sini Red Bull KTM pilotu Brad Binder kazandı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki Red Bull sporcusu Binder, MotoGP kariyerinin üçüncü yarışında podyumun en tepesine Brno'da çıkarken, bir diğer Red Bull sporcusu Johann Zarco da podyumun üçüncü basamağına yerleşti.

Motor sporlarının büyük organizasyonlarından biri olan Moto GP'de 2020 takviminin üçüncü yarışında Red Bull fırtınası esti.

Yarışa 7. cepten başlayan, 2016 Moto3 şampiyonu Binder, sürüş sonrasında hem Red Bull KTM takımının hem de kendisinin ilk MotoGP zaferini elde etti.

Binder, start aldığı yarışta rakiplerini geçmeyi başardı. Binder, son olarak birincilik için çekiştiği iki isim olan Fabio Quartararo ve Franco Morbidelli'yi de geçerek kontörlü tamamen eline geçirdi.

Rakiplerinin yanına yanaşmasına izin vermeyen Binder, çaylak sezonundaki ilk zaferine Brno Pisti'nde ulaşmış oldu.

Çekya'daki mücadeleye pole pozisyonundan başlayan bir diğer Red Bull sporcusu Johann Zarco ise iyi çıkış yapamamasına ve aldığı uzun tur cezasına karşın ön bölüme tutunmayı başardı.

Son bölüme kadar iyi sürüşünü devam ettiren Zarco, 2018'den sonraki kişisel ilk, Avintia Ducati takımına ise tarihinin ilk podyumunu kazandırmış oldu.

MotoGP'de bir sonraki yarış 16 Ağustos'ta Avusturya'da Red Bull Ring'de koşulacak.

Açıklamada görüşlerin yer verilen Binder, küçük bir çocukken kurduğu hayalin gerçeğe dönüşmesinden dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını belirtti.

Binder, "Ailemin burada beni izlemesini çok isterdim. Çünkü bu işe başladığım ilk andan beri beni destekliyorlar. Takımım Red Bull KTM’ye ne kadar teşekkür etsem az. Bana inanılmaz bir motosiklet teslim ettiler. Ayrıca beni destekleyen herkese de çok teşekkür ederim. Umarım bu galibiyet daha fazlası için bir başlangıç olur." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus Mikhail Delyagin'den olay açıklama: Asıl bomba Eylül'de patlayacak
Dünya

Rus Mikhail Delyagin'den olay açıklama: Asıl bomba Eylül'de patlayacak

Dünyaca ünlü ekonomist Mikhail Delyagin, ABD ve Rusya'da büyük krizin yaşanacağını söyledi.
Arap dünyası bu sözleri konuşuyor! Lübnan ismin Türkiye isyanı
Gündem

Arap dünyası bu sözleri konuşuyor! Lübnan ismin Türkiye isyanı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından Türkiye, bölgeye yardım uçağı gönderdi. Dün de bir heyetin gittiği Lübnan'da ..
Kardeş ülkeyi sel götürdü! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Dünya

Kardeş ülkeyi sel götürdü! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Kardeş ülke Pakistan'da etkili olan muson yağışları nedeniyle meydana gelen seller nedeniyle 57 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi...
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı