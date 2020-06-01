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Spor

MotoGP'nin Japonya ayağı iptal edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-01 10:55:34 -
MotoGP'nin Japonya ayağı iptal edildi

İSTANBUL (AA) - 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Japonya ayağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de, Katar, Almanya, Hollanda, Finlandiya, Büyük Britanya ve Avustralya'nın ardından Japonya'da düzenlenecek etap da Kovid-19 kurbanı oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 18 Ekim'de Japonya'nın Motegi kentinde düzenlenmesi planlanan yarışın iptal edildiği belirtildi.

Şampiyonanın Tayland, ABD, Arjantin, İspanya (2), Fransa ve İtalya'daki yarışları ise salgın yüzünden ertelenmişti.

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