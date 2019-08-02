0553 313 94 23

MotoGP'de sıradaki durak Çekya

- Sezonun 10. yarışı Çekya Grand Prix'si 4 Ağustos Pazar günü koşulacak

02 Ağustos 2019 Cuma 09:45
MotoGP'de sıradaki durak Çekya


ANKARA (AA) - Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun 10. yarışı, Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Çekya'nın Brno kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte gerçekleştirilecek 10. etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 4 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te, 21 tur üzerinden yapılacak.

Geride kalan 9 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 185 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 127

3. Danilo Petrucci (İtalya): 121

4. Alex Rins (İspanya): 101

5. Maverick Vinales (İspanya): 85

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:45
  1. Çekya
  2. MotoGP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Siyaseti bırakıp çobanlık yapıyor
    1. (Özel) Siyaseti bırakıp çobanlık..
    2. Doğu’da hava sıcaklığı mevsim..
    3. Cama sıkışan kuşu itfaiye kurtardı
    4. Gün içinde fazla tartılmak sağlıksız..
    5. Kestel’de kaçak yapıya geçit yok
    6. Ölü yaban hayvanlarını doldurup iş..
    7. Asansör boşluğuna düşen gençölümden..
    8. Çayırova Belediyesinde erken bayram
    9. Balkan Masa Tenisi Şampiyonası
    10. Akyurt’ta 156 çocuğa sünnet şöleni
    11. 'Burası eş-dost, akraba yeri değil'..
    12. MHP Kayseri Milletvekili Özdemir..
    13. Erkeklerde meme problemine dikkat
    14. Yolun karşısına geçmek isterken..
    15. MotoGP'de sıradaki durak Çekya
    16. Para etmeyen karpuzu karayolunda..
    17. CHP zulmü boyut değiştirdi!..
    18. Savcı Sayan Kapalı Pazar yerinde..
    19. GRAFİKLİ - Formula 1'de sıradaki durak..
    20. (Özel Haber) Pişkin hırsız soyduğu iş..
    21. Başkan Sayan, proje yerlerini ziyaret..
    22. Trabzon’da şiddetli yağış sonrası..
    23. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    24. Kadın muhtardan fidan festivali
    25. Güvenlik kameraları huzur ve mutluluk..
    26. Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim..
    27. Dişlerde oluşan çürüklere dikkat
    28. Bitlis’te şehit ve gazi aileleri için..
    29. Tayland'ın başkentinde patlama!..
    30. Büyükşehirin yol hamlesi devam ediyor
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!