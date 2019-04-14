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MotoGP'de ABD Grand Prix'sini Rins kazandı

- Sezonun 3. ayağı ABD Grand Prix'sini kazanan Suzuki Ecstar pilotu Alex Rins, kariyerinin ilk birinciliğini elde etti

14 Nisan 2019 Pazar 23:23
MotoGP'de ABD Grand Prix'sini Rins kazandı


ANKARA (AA) - MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. yarışı ABD Grand Prix'sini, Suzuki Ecstar takımının İspanyol pilotu Alex Rins kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun üçüncü ayağı, ABD'nin Austin kentinde bulunan 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde, 20 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Yarışa 7. sıradan başlayan Suzuki Ecstar sürücüsü Alex Rins, kariyerinin ilk MotoGP zaferine ulaştı.

Bitiş çizgisini Rins'ten 0.4 saniye sonra geçen Monster Energy Yamaha'dan Valentino Rossi 2'nci, liderin 8.4 saniye gerisindeki Pramac talkımından Jack Miller ise 3'üncü oldu.

Son 3 yılın şampiyonu Marc Marquez, "pole pozisyonu"ndan başladığı ve rahat şekilde önde götürdüğü mücadeleye, 12 tur kala yaptığı kaza yüzünden veda etti.

Yarışta 4'üncü olan Mission Winnow Ducati'den Andrea Dovizioso, puanını 54'e çıkararak pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi.

Sezonun 4. yarışı İspanya Grand Prix'si, 5 Mayıs'ta koşulacak.


- Pilotlar klasmanı

1- Andrea Dovizioso (İtalya): 54 puan

2- Valentino Rossi (İtalya): 51

3- Alex Rins (İspanya): 49

4- Marc Marquez (İspanya): 45

5- Danilo Petrucci (İtalya): 30


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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 23:23
  1. ABD
  2. Alex Rins
  3. MotoGP
  4. motosiklet

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