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MOTAŞ’tan zam açıklaması

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri’nden (MOTAŞ) şehir içi otobüs ücretlerine zam yapılmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

16 Ağustos 2019 Cuma 16:18
MOTAŞ’tan zam açıklaması

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri’nden (MOTAŞ) şehir içi otobüs ücretlerine zam yapılmasıyla ilgili açıklama yapıldı.


MOTAŞ’tan yapılan açıklamada, zammın artan işletme maliyetleri göz önüne alınarak gerçekleştirildiği belirtildi.


MOTAŞ tarafından yapılan açıklamada, “Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren şirketimizin ve Özel Halk Otobüsü esnafının tek gelir kalemi bilet ücretlerinden oluşmaktadır. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir toplu taşıma sistemi için işletmelerin gelir gider dengesinin korunması büyük önem taşımaktadır. Tarifeler ile ilgili son değişiklik 15.08.2017 tarih ve 2017/102 sayılı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile gerçekleştirilmiştir. Bu tarihten itibaren geçen süre içerisinde akaryakıt fiyatlarında yaklaşık yüzde 40 oranında artış yaşanmıştır. Toplu taşıma araçlarının günün ihtiyaçlarına göre hizmet verebilmesi açısından bakım-onarım çalışmalarının da eksiksiz yapılması gerekmektedir. Toplu taşıma hizmetinin en önemli kriterlerinden bir diğeri ise güler yüzlü ve yaptığı işin bilincinde olan kalifiyeli personel çalıştırmaktır ki 2017 yılından bugüne kadar personel maliyetlerinde yüzde 44’ü bulan artışlar yaşanmıştır. Artan işletme maliyetleri göz önüne alınarak şehir içi toplu taşıma araçlarında kullanılan kart gruplarının ücretleri yeniden değerlendirilerek Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından 11.07.2019 tarih ve 52 sayılı kararı doğrultusunda bilet fiyatlarında Türkiye ortalamasında bir değişikliğe gidilmiştir. Şehir içi toplu ulaşım sisteminde yolculuk konforunu yükseltmeye ve sağlıklı hizmet vermeye yönelik enflasyon değerleri ve artan maliyetler baz alınarak Malatya Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından yapılan tarife değişikliği alınan kararla 15.08.2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 16:18
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