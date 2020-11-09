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Aktüel Mostar Köprüsü'nün yıkılışının 27. yılında anma töreni düzenlendi
Aktüel

Mostar Köprüsü'nün yıkılışının 27. yılında anma töreni düzenlendi

Törene katılan Mostarlılar, Neretva Nehri'ne karanfil ve zambak bırakırken, sembolik olarak "sessiz atlayış" da yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 14:27:24 -
Mostar Köprüsü'nün yıkılışının 27. yılında anma töreni düzenlendi

MOSTAR (AA) - Bosna Hersek'teki en önemli Osmanlı eserlerinden Mostar Köprüsü'nün, Hırvat birliklerinin yoğun top atışları sonucu yıkılmasının 27. yılında tören gerçekleştirildi.

Mimar Hayreddin tarafından 1566'da inşa edilen tarihi köprü üzerindeki anma töreni, 27 yıl önce bugün köprünün yıkıldığı 10.16'da sirenlerin çalmasıyla başladı.

Törene katılan Mostarlılar, Neretva Nehri'ne karanfil ve zambak bırakırken, sembolik olarak köprüden "sessiz atlayış" da yapıldı.

"Mostari" Atlama Kulübü Sözcüsü Sasa Orucevic, 9 Kasım gününün her yıl hüzünle hatırlandığını belirterek, bu yılki törenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sınırlı bir katılımla yapıldığını söyledi.

Mostar sakinlerinden Ramiz Tiro da savaşta esir tutulduğu kampta köprünün yıkıldığı haberini aldığını anlatarak, "Hayatımın en zor anıydı belki de çünkü biz bu köprüyle büyümüş bir nesildik." ifadesini kullandı.

- Asırlardır farklı kültürleri de birleştiriyor

Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından 1566'da inşa edilen Mostar Köprüsü, şehre adını vermesinin yanı sıra asırlardır farklı kültür ve medeniyetleri de birleştirme görevi üstleniyor.

Şehrin Boşnak ve Hırvat mahallelerini birbirine bağlayan tarihi köprü, Mostarlı cesur atlayıcılar tarafından da atlama platformu olarak kullanılıyor.

Bosna'daki savaşta, Hırvat birliklerinin 8 Kasım 1993'te başlattığı yoğun top atışlarına dayanamayan köprü, bir gün sonra saat 10.16'da yıkılarak sulara gömülmüştü.

Türkiye'nin yanı sıra bazı ülke ve uluslararası kuruluşların destekleriyle aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Mostar Köprüsü, 2004 yılında törenle açıldı.

Mostar Köprüsü, eski Mostar şehriyle birlikte 2005 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.

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