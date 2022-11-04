Mostafa Mohamed'den Galatasaray'a gol üstüne gol!
Galatasaray'ın sezon başında Nantes'e kiralık olarak gönderdiği golcü oyuncu Mostafa Mohamed performansıyla sarı-kırmızılı ekibi pişman ederken, Fransız ekibi harekete geçti ve satın alma opsiyonunu kullanarak yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray'ın sezon başında Nantes'e kiralık olarak gönderdiği golcü oyuncu Mostafa Mohamed performansıyla sarı-kırmızılı ekibi pişman ederken, Fransız ekibi harekete geçti ve satın alma opsiyonunu kullanarak yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Fransız ekibi Nantes, 250 bin euro karşılığında Galatasaray’dan kiraladığı Mostafa Mohamed’in 5 milyon 750 bin euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünüyor.
Ligue 1 ekibinin bu kararında Mısırlı santrforun hızlı adapte olarak yüksek performans sergilemesi etkili oldu.
Nantes'ta iyi bir performans sergiliyor
24 yaşındaki oyuncu, Nantes formasıyla Ligue 1’de çıktığı 13 karşılaşmada 4 gol 2 asistlik performans sergilerken, takımına Avrupa arenasında da katkı sağladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fransız temsilcisi, çıktığı son maçta Olympiakos'u 2-0 mağlup etti. Maçta 1 gol atan Mostafa Mohamed diğer golün de asistini yaparak takımı adeta tek başına sırtladı.
Galatasaray 4 milyon dolar ödemişti
Galatasaray, sezon başında Mostafa Mohamed’in bonservisi için Zamalek’e 4 milyon dolar ödemişti.
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