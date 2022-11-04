Mostafa Mohamed'den Galatasaray'a gol üstüne gol!

Galatasaray'ın sezon başında Nantes'e kiralık olarak gönderdiği golcü oyuncu Mostafa Mohamed performansıyla sarı-kırmızılı ekibi pişman ederken, Fransız ekibi harekete geçti ve satın alma opsiyonunu kullanarak yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Fransız ekibi Nantes, 250 bin euro karşılığında Galatasaray’dan kiraladığı Mostafa Mohamed’in 5 milyon 750 bin euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünüyor.

Ligue 1 ekibinin bu kararında Mısırlı santrforun hızlı adapte olarak yüksek performans sergilemesi etkili oldu.

Nantes'ta iyi bir performans sergiliyor

24 yaşındaki oyuncu, Nantes formasıyla Ligue 1’de çıktığı 13 karşılaşmada 4 gol 2 asistlik performans sergilerken, takımına Avrupa arenasında da katkı sağladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fransız temsilcisi, çıktığı son maçta Olympiakos'u 2-0 mağlup etti. Maçta 1 gol atan Mostafa Mohamed diğer golün de asistini yaparak takımı adeta tek başına sırtladı.

Galatasaray 4 milyon dolar ödemişti

Galatasaray, sezon başında Mostafa Mohamed’in bonservisi için Zamalek’e 4 milyon dolar ödemişti.



