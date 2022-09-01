Mostafa Mohamed Nantes'ı ipten aldı
Nantes'ın Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, takımının Strasbourg ile oynadığı mücadelenin 85. dakikasında attığı golle takımını ipten aldı.
Mostafa Mohamed'in formasını giydiği Nantes, Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Strasbourg ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, Mostafa Mohamed performansıyla yine parladı.
1 puanı getiren golü attı
Karşılaşmanın 28. dakikasında Strasbourg, Habib Diallo'nun golüyle öne geçti. Nantes'ta ise 85. dakikada sahneye Galatasaray'dan kiralanan Mostafa Mohamed çıktı. Mısırlı yıldız attığı gol ile takımına 1 puanı getiren isim oldu.
Performansı zirvede
Fransa Ligue 1'de adeta fırtınalar estiren Mostafa Mohamed, Fransa Ligue 1'de forma giydiği son 3 maçta 2 gol-2 asistlik performans gösterdi.