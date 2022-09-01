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Spor Mostafa Mohamed Nantes'ı ipten aldı
Spor

Mostafa Mohamed Nantes'ı ipten aldı

Nantes'ın Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, takımının Strasbourg ile oynadığı mücadelenin 85. dakikasında attığı golle takımını ipten aldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 02:00:00 -
Mostafa Mohamed Nantes'ı ipten aldı

Mostafa Mohamed'in formasını giydiği Nantes, Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Strasbourg ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, Mostafa Mohamed performansıyla yine parladı.

1 puanı getiren golü attı

Karşılaşmanın 28. dakikasında Strasbourg, Habib Diallo'nun golüyle öne geçti. Nantes'ta ise 85. dakikada sahneye Galatasaray'dan kiralanan Mostafa Mohamed çıktı. Mısırlı yıldız attığı gol ile takımına 1 puanı getiren isim oldu.

Performansı zirvede

Fransa Ligue 1'de adeta fırtınalar estiren Mostafa Mohamed, Fransa Ligue 1'de forma giydiği son 3 maçta 2 gol-2 asistlik performans gösterdi.

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