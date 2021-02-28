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Spor Mostafa Mohamed lakabını ilk kez açıkladı
Spor

Mostafa Mohamed lakabını ilk kez açıkladı

Süper Lig'in 27. haftasında Erzurumspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da maçın yıldızı olan Mostafa Mohamed, lakabını ilk kez açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 10:23:00 -
Mostafa Mohamed lakabını ilk kez açıkladı

Süper Lig'in 27. haftasında Erzurumspor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Attığı gollerle takımına 3 puanı getiren Mostafa Mohamed, müsabaka sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Attığı gollerden çok takımın kazanmasına odaklandığını dile getiren Mısırlı futbolcu, "Bütün Galatasaray camiasını tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet aldık. İyi oynamak önemliydi. Taraftarımıza güzel görüntüler sunmak zorundayız. Bu yüzden benim için gol atmaktan çok takımın kazanması önemli." diye konuştu.

Gol sevincinde özel bin anlam olup olmadığı sorulan Mohamed, "Okçuluğu seviyorum." yanıtını verdi. Golcü oyuncu, özel bir lakabının olup olmadığı sorusuna ise, "Anakonda" yanıtını verdi.

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