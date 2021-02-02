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Spor Mostafa Mohamed gol ile başladı
Spor

Mostafa Mohamed gol ile başladı

Galatasaray’ın yeni transferi Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed, Başakşehir maçında ilk kez oynadı ve rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 21:36:00 -
Mostafa Mohamed gol ile başladı

Galatasaray’ın devre arası transferlerinden Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed, Medipol Başakşehir ile oynanan mücadeleye yedeklerde başladı. 23. yaşındaki futbolcu, 46. dakikada Etebo’nun yerine dahil oldu ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi. Müsabakanın 90+2. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Mohamed meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve ilk maçında gol sevinci yaşadı.

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