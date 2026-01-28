MOSSAD'ın Marksist PKK eliyle kurduğu Rojava-Cell deşifre oldu!

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail istihbarat servisi Mossad’ın, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG aracılığıyla kurduğu RCELL GSM ağı üzerinden 3 milyon kişiyi dinlediği ortaya çıktı. 7 yıl boyunca toplanan verilerin şantaj, fişleme ve suikast operasyonlarında kullanıldığı belirlendi.

İsrail istihbarat servisi Mossad’ın, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG aracılığıyla kurduğu RCELL GSM ağı üzerinden 3 milyon kişiyi dinlediği ortaya çıktı. 7 yıl boyunca toplanan verilerin şantaj, fişleme ve suikast operasyonlarında kullanıldığı belirlendi.

Siyonist İsrail’in bölgedeki "Arz-ı Mevud" stratejisi doğrultusunda, terör örgütü PKK’ya Rakka, Deyrizor, Münbiç, Ayn el-Arab ve Haseke illerini kapsayan özel bir GSM ağı kurdurduğu saptandı. Kısa adı RCELL olan "Rojova-Cell" hattı sayesinde 1.800 baz istasyonu üzerinden bölge halkının tüm görüşmeleri, mesajlaşmaları ve internet trafikleri Mossad’ın veri havuzuna aktarıldı.

 

FİŞLEME VE İNFAZ MEKANİZMASI

Sektör temsilcileri ve bilişim uzmanlarının verdiği bilgilere göre, RCELL sadece bir iletişim ağı değil, aynı zamanda dev bir fişleme merkezi olarak çalıştı.

Bölge sakinlerinin aşiret bağları, etnik kökenleri, dini eğilimleri ve siyasi görüşleri tek tek kayıt altına alındı.

Şantaj ve İnfaz

Elde edilen verilerle binlerce kişiye şantaj yapıldığı, Türkiye’deki akrabalarıyla görüşen sivillerin ise "casus" damgası vurularak kaçırıldığı veya infaz edildiği öğrenildi.

 

AVRUPA DESTEKLİ ALTYAPI

Suriyeli bilişim uzmanı Abdurrahim Şelbi, bu devasa dinleme ağının altyapısının sadece İsrail tarafından değil, İsveç ve Fransa merkezli bazı Yahudi şirketlerin lojistik desteğiyle kurulduğunu belirtti. Şam yönetimi ise casusluk riskine karşı tüm askerlerine bu hattı kullanmayı yasaklarken, bölgede RCELL kullanımının tamamen dışlandığını duyurdu.

 

NETANYAHU’DA "CASUSLUK" KORKUSU: KAMERASINI BANTLADI

Bölgeyi dinleyerek dijital terör estiren İsrail’in zirvesinde ise "izlenme" paniği yaşanıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun son görüntülerinde, telefonunun kamerasını siyah bir bantla kapattığı dikkat çekti. Can güvenliği endişesiyle sürekli yer değiştiren ve sığınaklarda vakit geçiren Netanyahu’nun, kendi kurduğu dinleme sistemlerinin bir benzeriyle hedef alınmaktan korktuğu değerlendiriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

