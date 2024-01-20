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Siyaset MOSSAD'çı Özdağ'dan 'yuh' dedirten çıkış: 'PKK'ya karşı başarılı olmadık, onlar geri çekildi'
Siyaset

MOSSAD'çı Özdağ'dan 'yuh' dedirten çıkış: 'PKK'ya karşı başarılı olmadık, onlar geri çekildi'

Yeniakit Publisher
2024-01-20 15:42:00 - 2024-01-20 15:44:15
MOSSAD'çı Özdağ'dan 'yuh' dedirten çıkış: 'PKK'ya karşı başarılı olmadık, onlar geri çekildi'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Türkiye içinde PKK'lı sayısının azalması sizlerin başarısı değildir. PKK devlet kurma sürecinde olduğu için bütün elemanlarını Suriye'nin kuzeyine çekti.' dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Türkiye içinde PKK'lı sayısının azalması sizlerin başarısı değildir. PKK devlet kurma sürecinde olduğu için bütün elemanlarını Suriye'nin kuzeyine çekti.' dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi başkan adayını açıklamak için kente geldi. Otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Özdağ, PKK'nın Amerika'nın desteğini alarak Suriye'nin kuzeyinde eğitildiğini ve daha büyük saldırılar için hazırlandıklarını söyledi.

PKK'nın gizli faaliyetler yürüttüğüne ve acil önlemler alınması gerektiğini ifade eden Özdağ, "Türkiye içinde hiç PKK'lı kalmadı bu bizim başarımız deniliyor. Hayır. Türkiye içinde PKK'lı sayısının azalması sizlerin başarısı değildir. PKK Suriye'nin kuzeyinde devlet kurma sürecinde olduğu için bütün elemanlarını Suriye'nin kuzeyine çekti ve Amerika'nın desteği ile onları yeniden eğitiyor da onun için yoklar. Daha büyük saldırılar için hazırlıklar yapıyorlar. Bu saldırılarda ne kadar etkili olacaklarının da ilk göstergesi kış koşullarında şu ana kadar sahip olmadıkları teknik ve bilgiyle askeri mevzilerimize saldırdılar. Daha önce bu hiç olmamıştı. Bunun için bir an önce eksikliklerin giderilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Zafer Partisi'nin iktidara gelmesi durumunda sığınmacılar konusunda net kararlar alacağını ve hızlı şekilde uygulamaya koyacaklarını söyleyen Özdağ, "Zafer Partisi'nin adayını seçerseniz yöneteceğimiz büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri bazı kararları, kararlılıkla alıp uygulayacaktır. Gaziantep'te yapacağımız çok şey var. Bütün bunlar için de Büyükşehir Belediye Başkanlığına Mehmet Pamuk kardeşimizi aday gösteriyoruz. İlçe belediye başkan adaylarımızı da Mehmet Pamuk kardeşimizin resmi açıklamasını yaptığımız gün açıklayacağız. Gaziantep'te gerçek bir seçim yarışı başlayacak ve bu yarış da AK Parti ile Zafer Partisi arasında olacaktır. Gaziantep'in desteğini alacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Özdağ, resmi açıklamanın ardından ilçe belediye başkan adaylarının da toplantıyla duyurulacağını sözlerine ekledi.
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