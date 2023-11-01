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Gündem Mossad paylaştı! İsrail savaş gemileri Kızıldeniz'de
Gündem

Mossad paylaştı! İsrail savaş gemileri Kızıldeniz'de

Yeniakit Publisher
2023-11-01 14:44:00 -
Mossad paylaştı! İsrail savaş gemileri Kızıldeniz'de

Yemen'deki Husilerin füze ve drone saldırıları savaşı güney cephesine taşıdı, İsrail bugün Kızıldeniz'de yeni bir adım attı. Mossad ise sosyal medyadan 'korku' temalı bir mesaj paylaştı.

Gazze'deki savaşın yirmi altıncı gününe girilirken, İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'nda giriştiği katliam dünyada şok etkisi yarattı. Resmen açılan güney cephesinden ise İsrail'e yeni füzeler ateşlendi.

Yemen'den fırlatılan füzeler ve gönderilen insansız hava araçlarının ardından İsrail donanması Kızıldeniz'de devriyeye başladı.

İsrail füze gemilerinin Kızıldeniz'e konuşlandırıldığını bildiren Jerusalem Post gazetesi, Eilat limanı yakınlarında çekilen görüntüleri yayınladı.

Mossad ise, Eilat'ta korku olmadığını savundu ve bir savaş gemisinin fotoğrafını paylaştı.

 
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